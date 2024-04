Sinistra ossessionata da Vannacci | assist al generale per il voto?

Il pericolo fascista è alle porte. Vedi l'Italia. Bisogna unirsi per evitare che invada l'Europa distruggendo decenni di conquiste sociali e civili. Questo, declinato in vari modi, è stato il fil rouge del congresso del Pse, non a caso convocato in Italia, a Roma, alla Nuvola dell'Eur, nel Paese ...

Continua a leggere>>