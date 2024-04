Dietro le voci | lo show dei più famosi doppiatori italiani al Comicon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024) Nell'Auditorium del2024 si sono sfidati, a colpi di urla e frasi canoniche, alcuni dei piùpersonaggi di film, anime e serie TV. Com'è andata, e chi ha vinto? Ve lo raccontiamo noi Il Multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Provate, per esempio, a immaginare uno scontro all'ultimo sangue, anzi: all'ultimo urlo, tra Thor e Loki dell'MCU, l'orgoglioso principe dei Saiyan Vegeta, non uno ma ben due Spider-Man, Rio della La casa di carta e... tanti, tantissimi altri. Noi siamo stati fortunati e abbiamo potuto assistere, in prima fila, a questo evento stupefacente. Il voltoleL'occasione è stato uno spettacolo, un vero e proprio evento live messo in piedi e gestito da alcuni dei piùe apprezzati, ...