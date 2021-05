Morto Helmut Jahn: tragico incidente per l’architetto di fama mondiale (Di lunedì 10 maggio 2021) Helmut Jahn, noto architetto tedesco naturalizzato statunitense, è Morto in seguito a un drammatico incidente stradale mentre andava in bicicletta. Credit: Sean Gallup/Getty ImagesSabato 8 maggio è Morto a Campton Hills, a un centinaio di chilometri da Chicago, Helmut Jahn, l’archistar nota in tutto il mondo per i suoi progetti di natura postmoderna. Secondo quanto reso noto dalla stampa statunitense, è stato travolto da due macchine mentre andava in bicicletta. Alcuni testimoni del tragico incidente avrebbero dichiarato che l’architetto non ha rispettato lo stop di un incrocio stradale. Nato a Norimberga nel 1940 ma naturalizzato statunitense, aveva 81 anni. Ti potrebbe interessare anche -> Robert ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021), noto architetto tedesco naturalizzato statunitense, èin seguito a un drammaticostradale mentre andava in bicicletta. Credit: Sean Gallup/Getty ImagesSabato 8 maggio èa Campton Hills, a un centinaio di chilometri da Chicago,, l’archistar nota in tutto il mondo per i suoi progetti di natura postmoderna. Secondo quanto reso noto dalla stampa statunitense, è stato travolto da due macchine mentre andava in bicicletta. Alcuni testimoni delavrebbero dichiarato chenon ha rispettato lo stop di un incrocio stradale. Nato a Norimberga nel 1940 ma naturalizzato statunitense, aveva 81 anni. Ti potrebbe interessare anche -> Robert ...

Agenzia_Ansa : Morto archistar Helmut Jahn, firmò edifici hi-tech. Da Sony Center a Berlino a quartier generale Fbi. Aveva 81 anni… - trinchelino : RT @SkyTG24: Helmut Jahn, morto in un incidente in bici l'architetto che ridisegnò Chicago - SkyTG24 : Helmut Jahn, morto in un incidente in bici l'architetto che ridisegnò Chicago - EEvienia : RT @ilpost: È morto a 81 anni il noto architetto tedesco Helmut Jahn - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Morto archistar Helmut Jahn, firmò edifici hi-tech. Da Sony Center a Berlino a quartier generale Fbi.… -