Le grandi storie dei vestiti reali. L’abito dell’incoronazione della regina Elisabetta (Di domenica 9 maggio 2021) «Pensi che Elisabetta sarà l’ultima regina d’Inghilterra?». Era questa la domanda che il 2 giugno 1953 una reporter americana rivolgeva alle persone accalcate davanti a Buckingham Palace per partecipare all’incoronazione della loro sovrana. L’inviata, una dei duemila giornalisti arrivati a Londra da tutto il mondo, aveva una rubrica tutta sua sul quotidiano Washington Times-Herald dal titolo Inquiring Camera Girl che consisteva in una domanda su un tema di attualità, la risposta e lo scatto della persona intervistata. Quella donna con il taccuino e la macchina fotografica, che si chiamava Jacqueline Bouvier, sarebbe diventata la First Lady americana sposando John Fitzgerald Kennedy tre mesi e qualche giorno dopo. In quella domanda all’apparenza semplice c’è tutta la forza di un destino che ha voluto che Elisabetta salisse al trono a tutti i costi. Leggi su vanityfair (Di domenica 9 maggio 2021) «Pensi che Elisabetta sarà l’ultima regina d’Inghilterra?». Era questa la domanda che il 2 giugno 1953 una reporter americana rivolgeva alle persone accalcate davanti a Buckingham Palace per partecipare all’incoronazione della loro sovrana. L’inviata, una dei duemila giornalisti arrivati a Londra da tutto il mondo, aveva una rubrica tutta sua sul quotidiano Washington Times-Herald dal titolo Inquiring Camera Girl che consisteva in una domanda su un tema di attualità, la risposta e lo scatto della persona intervistata. Quella donna con il taccuino e la macchina fotografica, che si chiamava Jacqueline Bouvier, sarebbe diventata la First Lady americana sposando John Fitzgerald Kennedy tre mesi e qualche giorno dopo. In quella domanda all’apparenza semplice c’è tutta la forza di un destino che ha voluto che Elisabetta salisse al trono a tutti i costi.

Advertising

Rominab_83 : Si però mi commuovono un po’ tutti, piccoli già grandi con storie difficili alle spalle, tutti carini sensibili ta… - Linerazzurra : #IMScudetto #InterSamp La generosità e il cuore degli interisti sono davvero grandi... Guardate che belle storie… - laviniamainardi : OGR - Officine Grandi Riparazioni - untuffoalcuore : RT @Librimondadori: Sono arrivati i #MitiMondadori in lingua originale! ?? In libreria trovi già dieci grandi classici della letteratura in… - Librimondadori : Sono arrivati i #MitiMondadori in lingua originale! ?? In libreria trovi già dieci grandi classici della letteratur… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi storie Finalisti Amici 2021, chi sono?/ Giulia è la seconda, Sangiovanni in lacrime! ...e la vince senza grandi difficoltà. La seconda sfida è il guanto di sfida contro Sangiovanni su 'She' con tanto di barre. Luca la dedica a Napoli, Sangiovanni a vari tipi di amore e di storie ed è ...

Shorta, recensione: A.C.A.D. (All Cops Are Danish) ... spesso molto interessante proprio quando si addentra nei territori di genere, con storie tendenti ... facendo il più possibile con un budget modesto ed esibendo grandi ambizioni con un soggetto che ...

Le grandi storie dei vestiti reali. L abito dell incoronazione della regina Elisabetta Vanity Fair.it La scheda. Vaccini, ecco cosa c'è dietro i numeri dei produttori Il 98% della ricerca sui sieri anti Covid è stato finanziato da fondi pubblici. Usa e Germania i più generosi: spesi in totale 93 miliardi di dollari di cui 88 in contratti di pre-acquisto delle dosi ...

Il regista: «Si deve parlare tanto di questa piaga» Nel suo decimo film indipendente il 34enne catanese Teodoro Francesco Liberto si è lasciato ispirare dallo sport «come mezzo per poter credere in se stessi» e superare anche le vessazioni che si posso ...

...e la vince senzadifficoltà. La seconda sfida è il guanto di sfida contro Sangiovanni su 'She' con tanto di barre. Luca la dedica a Napoli, Sangiovanni a vari tipi di amore e died è ...... spesso molto interessante proprio quando si addentra nei territori di genere, contendenti ... facendo il più possibile con un budget modesto ed esibendoambizioni con un soggetto che ...Il 98% della ricerca sui sieri anti Covid è stato finanziato da fondi pubblici. Usa e Germania i più generosi: spesi in totale 93 miliardi di dollari di cui 88 in contratti di pre-acquisto delle dosi ...Nel suo decimo film indipendente il 34enne catanese Teodoro Francesco Liberto si è lasciato ispirare dallo sport «come mezzo per poter credere in se stessi» e superare anche le vessazioni che si posso ...