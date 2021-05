Juventus-Milan, lo scontro dei Re: Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic (Di domenica 9 maggio 2021) Cristiano Ronaldo affronta Zlatan Ibrahimovic: uno dei motivi di Juventus-Milan, posticipo della 35^ giornata di Serie A all'Allianz Stadium Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 maggio 2021)affronta Zlatan: uno dei motivi di, posticipo della 35^ giornata di Serie A all'Allianz Stadium

Advertising

ZZiliani : Praticamente è ufficiale: anche vincendo le ultime 4 partite la #Juventus non giocherà la #Champions il prossimo an… - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA LA UEFA APPROVA REINTEGRO DI 9 DEI 12 CLUB COINVOLTI Situazione altri tre (Juventus, Barcellona… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus-Milan: ballottaggio Bonucci-De Ligt, Dybala a rischio panchina. Chiesa in campo dal 1' - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Legrottaglie: 'Romagnoli e Gigio, Milan non cedere ai ricatti. Juve, dai un'altra chance a Pirlo' #JuveMilan -