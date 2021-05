Almeno il razzo cinese ha risparmiato l’Italia | è caduto vicino alle Maldive

(Di domenica 9 maggio 2021) Pericolo scampato. See il mondo non sono riusciti a scampare il virus(copyright di Trump), quanto meno il BelPaese ha evitato ilLunga Marcia 5B. Il vettore è rientrato nell’atmosfera all’alba su un punto dell’Oceano Indianoisole. In realtà ilha salutato, sorvolando la Sardegna e la Calabria senza alcun rischio, per spostarsi verso Est dove ha impatto. Quasi puntuale il rientro (entro i limiti della finestra temporale prevista che andava d3,115,11 italiane). Grande incertezza invece sul luogo del rientro, all’inizio indicato nel Nord Atlantico e poi nel Mediterraneo orientale. La caduta ...

Advertising

alfanosici : RT @spinozait: Almeno il razzo possiamo dire che è uscito da un laboratorio cinese, sì? [@Vatuttobene_] - LeddiMarco : RT @spinozait: Almeno il razzo possiamo dire che è uscito da un laboratorio cinese, sì? [@Vatuttobene_] - amikamiki : RT @spinozait: Almeno il razzo possiamo dire che è uscito da un laboratorio cinese, sì? [@Vatuttobene_] - danimonodan : RT @spinozait: Almeno il razzo possiamo dire che è uscito da un laboratorio cinese, sì? [@Vatuttobene_] - BiRaskolnikov : RT @spinozait: Almeno il razzo possiamo dire che è uscito da un laboratorio cinese, sì? [@Vatuttobene_] -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno razzo

La polizia israeliana ha riferito che ci sono stati una ventina di soldati eun agente ...da Gaza verso Israele, che bombarda la Striscia Israele ha bombardato all'alba a Gaza un ...Purtroppo ancora non è certo né l'orario e né il luogo dell'impatto dei frammenti delcinese. ... che chiunque avvistasse un frammento, di non toccarlo, mantenendosi a una distanza di20 ...Nokia Smart Node è una soluzione pensata per gli uffici medio-piccoli e anche per le abitazioni, con la quale migliorare la qualità di copertura dei segnali 4G e 5G per i propri dispositivi mobile ...La dismissione di Tiangong-1, primo step per la realizzazione della Stazione spaziale cinese, ha dato problemi analoghi. Un lanciatore di nuova generazione che promette di rivoluzionare il mondo spazi ...