“Uno” è il nuovo singolo di Ermal Meta | ecco il video

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 maggio 2021) foto di Emilio TimiMILANO – “Uno” è ilditratto dall’album “Tribù urbana”, uscito venerdì 12 marzo ed entrato direttamente al numero 1 della classifica Top of the Music “Album” e della classifica Top of the Music “Vinili” della settimana. Uno è il cielo sotto al quale ogni giorno ci muoviamo, respiriamo, ridiamo o forse no, ci diamo un appuntamento che cambierà l’esistenza o forse no, ma è comunque quel cielo che come un enorme ombrello ricopre tutte le nostre vite, perché “visti da su siamo tutti uguali”. Ildi “Uno”, on line da ieri (7 maggio), rappresenta un gioco che possiamo definire universale, dove un pallone si trasforma nel passepartout che apre le porte della felicità e – soprattutto – della condivisione. Girato da Tiziano Russo, che firmò anche il ...