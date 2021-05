Schiacciato da un sacco pesante 14 quintali, Andrea è morto a 37 anni (Di sabato 8 maggio 2021) L’ennesimo incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri in provincia di Parma La strage silenziosa di morti bianche non si ferma. Dopo la tragica scomparsa di Luana D’Orazio, uccisa da un macchinario nella fabbrica tessile in cui lavorava in provincia di Prato, la scia di sangue dovuta ad incidenti sul lavoro non si è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 8 maggio 2021) L’ennesimo incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri in provincia di Parma La strage silenziosa di morti bianche non si ferma. Dopo la tragica scomparsa di Luana D’Orazio, uccisa da un macchinario nella fabbrica tessile in cui lavorava in provincia di Prato, la scia di sangue dovuta ad incidenti sul lavoro non si è L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

KiuppusDeWumpus : RT @Il_Reissimo_: Ieri a Parma è morto un ragazzo di 37 anni di Montalbano jonico in provincia di Matera Sì era trasferito qui pochi mesi… - ilbolly : RT @Il_Reissimo_: Ieri a Parma è morto un ragazzo di 37 anni di Montalbano jonico in provincia di Matera Sì era trasferito qui pochi mesi… - sulsitodisimone : Parma, operaio di 37 anni muore schiacciato da un sacco di mangimi - gionnipa : RT @Il_Reissimo_: Ieri a Parma è morto un ragazzo di 37 anni di Montalbano jonico in provincia di Matera Sì era trasferito qui pochi mesi… - AnnaToniolo : RT @Il_Reissimo_: Ieri a Parma è morto un ragazzo di 37 anni di Montalbano jonico in provincia di Matera Sì era trasferito qui pochi mesi… -