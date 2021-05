«Alcuni interisti sono così antijuventini che sono tristi per lo scudetto vinto con Conte e Marotta» (Di sabato 8 maggio 2021) Il Foglio Sportivo intervista Enrico Bertolino, comico, di storica fede interista. Dopo 11 anni l’Inter ha vinto lo scudetto. Racconta cosa ha fatto in questo lungo periodo di astinenza. «Mi sono macerato, ma ho anche sperato. Perché la speranza è un viaggio, è come le ferie: ciò che ti godi di più è l’attesa e io, per undici anni, ho vissuto con la felicità dell’attesa. Che male non è, se penso alla sensazione strana di quando abbiamo vinto il triplete: eravamo sazi, ebbri, ma continuavamo a chiederci cosa potessimo vincere più di quello che avevamo appena vinto. Adesso è diverso perché sappiamo tutto, abbiamo vissuto qualunque cosa e siamo già oltre, siamo già pronti a sentire di guai finanziari e i problemi di mercato, sappiamo che cominceranno a circolare le voci sull’allenatore ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 maggio 2021) Il Foglio Sportivo intervista Enrico Bertolino, comico, di storica fede interista. Dopo 11 anni l’Inter halo. Racconta cosa ha fatto in questo lungo periodo di astinenza. «Mimacerato, ma ho anche sperato. Perché la speranza è un viaggio, è come le ferie: ciò che ti godi di più è l’attesa e io, per undici anni, ho vissuto con la felicità dell’attesa. Che male non è, se penso alla sensazione strana di quando abbiamoil triplete: eravamo sazi, ebbri, ma continuavamo a chiederci cosa potessimo vincere più di quello che avevamo appena. Adesso è diverso perché sappiamo tutto, abbiamo vissuto qualunque cosa e siamo già oltre, siamo già pronti a sentire di guai finanziari e i problemi di mercato, sappiamo che cominceranno a circolare le voci sull’allenatore ...

