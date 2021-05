Vaccini, Biden spacca la Ue: Merkel contraria alla sospensione dei brevetti. Ecco perché (Di venerdì 7 maggio 2021) Bruxelles, 7 mag – Nella Ue è scontro sui Vaccini: l’annuncio del presidente Usa Joe Biden di sospendere i brevetti su quelli anti-Covid è stato accolto con favore da Francia e Italia ma bocciato dalla Germania, che va in difesa delle big pharma. E’ in un clima di tensione quindi che i leader europei torneranno a vedersi in presenza ad Oporto, in Portogallo, in occasione del social summit e del Consiglio informale Ue, convocato dal primo ministro portoghese, Costa. Il tema centrale è l’inclusione sociale ma ovviamente si parlerà anche di lotta alla pandemia e di Vaccini. L’annuncio di Biden di sospendere i brevetti sui Vaccini anti-Covid spacca la Ue L’annuncio del presidente Usa di sospendere i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Bruxelles, 7 mag – Nella Ue è scontro sui: l’annuncio del presidente Usa Joedi sospendere isu quelli anti-Covid è stato accolto con favore da Francia e Italia ma bocciato dGermania, che va in difesa delle big pharma. E’ in un clima di tensione quindi che i leader europei torneranno a vedersi in presenza ad Oporto, in Portogallo, in occasione del social summit e del Consiglio informale Ue, convocato dal primo ministro portoghese, Costa. Il tema centrale è l’inclusione sociale ma ovviamente si parlerà anche di lottapandemia e di. L’annuncio didi sospendere isuianti-Covidla Ue L’annuncio del presidente Usa di sospendere i ...

