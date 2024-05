Scomparsa e ritrovata viva nel Casertano | Volevo farla finita

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNessun sequestro di persona né misteriosi rapitori. La cinquantaquattrenne di Lanciano (Chieti) di cui si erano perse le tracce il 28 aprile scorso e che è ricomparsa sabato sera a Castel Volturno, in provincia di Caserta si sarebbe allontanata volontariamente da casa con l’intento di suicidarsi. E’ quanto emerso durante l’interrogatorio, ieri, davanti al pm Silvia Di Nunzio della Procura di Vasto, in provincia di Chieti, competente per territorio. Era stata lei stessa, Milena Santirocco, a riferire di essere stata rapita ai primi soccorritori che l’avevano raggiunta sabato sera in una caffetteria della località campana. Nel corso del lungo interrogatorio di ieri al Commissariato di Polizia di Lanciano – che aveva avviato le indagini subito dopo la denuncia dipresentata dalla famiglia – la donna ha raccontato dei sei giorni ...