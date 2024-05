Esposito entusiasta | Segnato il gol più importante! Una dedica

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sebastianoè stato il protagonista assoluto della vittoria della Sampdoria contro la Reggiana, con un goldirettamente da calcio piazzato. In un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club blucerchiato, il giovane attaccante in prestito dall’Inter ha espresso tutta la sua gioia. GOL– Sebastianoin un’intervista ha espresso tutta la sua gioia per aver contribuito alla vittoria della Sampdoria contro la Reggiana: «Abbiamo indirizzato la partita, il mio gol è stato bello e! Lo dedico ad Eriksson che è una leggenda sia per il calcio che per i tifosi che ci sono sempre stati. Il gol è tra i miei più belli, ma non tra i più difficili. Spero di farne altri più importanti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...