Rafah - con incursione Israele a rischio la vita di 600mila bambini | l’allarme di Save the Children

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Non c’è più tempo per proteggere i: l’incombente attacco di terra sta costringendo centinaia di migliaia di persone alla fuga e impedendo gli sforzi per portare aiuti umanitari nell'“ultimo rifugio” di Gaza. E'lanciato dathe, che ricorda che oggi, 6 maggio, le forze israeliane hanno emesso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Israele risponde alle richieste di maggior tempo avanzate da Hamas per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e lancia un altro ultimatum al partito armato che governa nella Striscia, facendo sapere che se non si arriva a un’intesa ...

Il destino di Rafah , nel sud della Striscia di Gaza sembra segnato. Il governo israeliano non arretra sull'idea di lanciare un'offensiva militare. Questo, andando oltre l'aspetto puramente militare della guerra tra Israele e Hamas significa ...

Israele bombarda due zone di Rafah dopo aver ordinato l’evacuazione dei civili: l’attacco blocca i colloqui - Israele bombarda due zone di rafah dopo aver ordinato l’evacuazione dei civili: l’attacco blocca i colloqui - rafah è sotto attacco. Israele ha iniziato il bombardamento dopo poche ore dall'ordine di evacuazione a migliaia di famiglie ...

Perché l’annuncio dell’attacco a Rafah non fermerà i negoziati fra Israele e Hamas - Perché l’annuncio dell’attacco a rafah non fermerà i negoziati fra Israele e Hamas - L'annuncio israeliano di un imminente attacco a rafah, dove vivono 1,4 milioni di palestinesi, è un modo per fare pressione su Hamas affinché accetti ...

In migliaia lasciano Rafah est. Hamas ha deciso di sospendere i negoziati al Cairo - In migliaia lasciano rafah est. Hamas ha deciso di sospendere i negoziati al Cairo - Save The Children: "Con un'incursione a rafah è a rischio la vita di 600.000 bambini e l'intero sistema degli aiuti umanitari".