Raf in concerto al Forum di Assago per i 40 anni di ‘Self Control’

(Di lunedì 6 maggio 2024) Era il 1984 quando Raf pubblicava Self Control, tra le hit più famose di sempre della musica italiana e non solo. Per festeggiare lo speciale compleanno del brano – e celebrare una carriera longeva nel pop – Raf annuncia ilevento Self Control 40thversary. Il live è in calendario aldi(MI) il prossimo venerdì 8 novembre 2024 e i biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne. Grafica da Ufficio Stampa Self Control è stato ben più di un esordio artistico. È stato il singolo che portato alla ribalta Raf facendolo conoscere anche al mercato internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. "Sono eccitato e allo stesso tempo curioso per l'atmosfera che prenderà vita sul palco insieme ai miei amici ospiti", è il commento di Raf.

