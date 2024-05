Operaio miracolato e sopravvissuto a una spranga di metallo di un metro nell’inguine - addome e torace

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo un volo di cinque metri unadigli ha trafitto l’inguine, l’e il. Una storia incredibile, raccontata dal Daily Mail, che ha destato curiosità ed interesse. In Brasile undi 57 anni è caduto rovinosamente da un ponteggio e ricoverato d’urgenza in ospedale. Il suo tragico incidente è diventato così un “caso” da manuale medico. Le radiografia e lasono state mostrate anche dalla rivista medica International Journal of Surgery Case Reports. L’uomo è letteralmente unperché dopo il volo e laconficcata in parte del corpo ha mancato di pochissimo il cuore. Sarebbe stato un ultimo colpo mortale. Dopo un intervento di sternotomia (l’apertura chirurgica dello sterno, ndr), ...

