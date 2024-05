Scontri tra tifosi di Sampdoria e Genoa | accoltellato un ragazzo - 4 fermi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2024) Situazione di forte tensione a Genova dopo i tafferugli di ieri sera fradelladelal termine di-Reggiana. Nel pomeriggio odierno, verso le 14:15, a seguito di due segnalazione al 112, le volanti sono intervenute presso un negozio in zona Nervi per un’aggressione ai danni di due giovanidel. Fermati 4 responsabili, tuttidellache si trovano attualmente in Questura per essere interrogati. I due giovani sarebbero stati aggrediti con un oggetto appuntito trovato all’interno del bar (probabilmente un coltello), uno dei ragazzi ha una ferita da taglio al braccio: entrambi sono stati condotti all’ospedale. Intanto, proseguono le indagini per identificare i responsabili ...