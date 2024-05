Al Pascale di Napoli interventi a prostata e reni senza incisioni grazie ad un nuovo robot

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilchirurgico di IV Generazione "Da Vinci" per operarei pazienti. De Luca: "Passo in avanti nella riqualificazione della Sanità campana"

Napoli anticipa il futuro della sanità in Italia. L’Istituto dei tumori Pascale si conferma come centro di eccellenza, diventando il primo ospedale italiano ad utilizzare l’ultima generazione di robot chirurgico monoportale . Il nuovo dispositivo, ...

