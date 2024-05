MotoGp - dal 2027 tante novità | come cambia il regolamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio 2024 – Sicurezza e sostenibilità sono le parole d’ordine per lediche verranno introdotte entro ilin. La Commission del massimo campionato per le due ruote ha annunciato un pacchetto che sa di riforma e che mira a rendere la competizione più accessibile, rispettosa dell’ambiente e ad aumentare competizione e spettacolo. Le primeriguardano la cilindrata delle moto, che scenderà a 850cc rispetto agli attuali 1000cc, cosìdiminuirà la capienza dei serbatoi, passando da 81 a 75 litri (da 22 a 20 litri per le Sprint Race) mentre il carburante sarà 100% sostenibile contro l’attuale 40%. Addio poi ai dispositivi ride-height e holeshot, sistemi utilizzati per abbassare il baricentro delle moto al via e in determinati punti del ...