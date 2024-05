La Columbia assediata cancella la consegna delle lauree

(Di lunedì 6 maggio 2024) LaUniversitàla tanto attesa cerimonia di. Le “preoccupazioni per la sicurezza” sono state la ragione principale dietro la decisione, ha detto alla Nbc un funzionario universitario. Le proteste filopalestinesi sono scoppiate nel campus il 17 aprile, quando gli studenti hanno piantato cinquanta tende chiedendo che l’università disinvestisse dalle aziende israeliane. La rettrice, Minouche Shafik, ha cercato di negoziare con i manifestanti per convincerli a smantellare la loro “Piccola Gaza”, ma gli studenti hanno intensificato la loro azione. Dopo che i docenti si sono opposti agli arresti degli studenti da parte della polizia di New York, Shafik ha detto che non avrebbe invitato le forze dell’ordine nel campus. I manifestanti hanno premiato nuovamente la sua ...

