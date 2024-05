La Coppa Davis nella collezione numismatica 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (askanews) – L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Statodedica un’emissione straordinaria alla “Vittoria italiana2023”, emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dalla Zecca dello Stato. Ogni moneta dellacostituisce un’opera d’arte in miniatura per i principali avvenimenti del Paese: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato non poteva che omaggiare il trionfo italiano alla 111ª edizione dellaconquistata a Malaga il 26 novembre 2023. La moneta in oro, dal valore nominale di 50 euro, è disponibile in versione proof con una tiratura di 500 pezzi. L’autore, l’artista incisore della Zecca dello ...