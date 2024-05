Le previsioni meteo per la giornata di martedì 7 maggio 2024

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma Nuvolosità in transito al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, migliora dalla serata. Temperature comprese tra +12°C e +22°C. Lazio Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sui settori settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi possibili su tutti i settori. Precipitazioni in graduale esaurimento in serata. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli coperti con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco tra Liguria ed Emilia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su tutti i settori, intense su Piemonte, Lombardia e Friuli. In serata attese residue precipitazioni sulle regioni di nord-ovest e sui rilievi di confine. Neve a quote di alta montagna. AL CENTRO Al mattino cieli in prevalenza irregolarmente ...

Perturbazione in arrivo in Toscana: previsioni meteo e dettagli - Perturbazione in arrivo in Toscana: previsioni meteo e dettagli - La settimana inizia con qualche nuvola in Toscana, ma il peggioramento delle condizioni meteo è atteso nella giornata di domani, martedì 7 maggio. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, ci aspetta ...

Temporali in arrivo in Emilia Romagna, rischio grandine. Le previsioni e l’allerta meteo - Temporali in arrivo in Emilia Romagna, rischio grandine. Le previsioni e l’allerta meteo - Il tempo cambia ancora tra martedì 7 maggio e mercoledì. Fenomeni intensi previsti dalla tarda mattinata con lieve calo termico ...

Meteo prossimi giorni in Italia: ancora tempo instabile con piogge e rovesci - Meteo prossimi giorni in Italia: ancora tempo instabile con piogge e rovesci - Che tempo farà in Italia nei prossimi giorni Le previsioni meteo delineano un clima instabile e variabile da Nord a Sud ...