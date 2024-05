Classi in deroga 2024-25 | non più di 27 alunni alle superiori - 25 alla primaria 6 700 posti per docenti DECRETO MIM-MEF

Asili nido, parte nuovo Piano da 734,9 milioni di euro - Asili nido, parte nuovo Piano da 734,9 milioni di euro - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Il Piano, in linea con gli obiettivi del ...

Bonus 100 euro nel 2025 per famiglie monoreddito. Riforma Coesione e decreto Ires-Irpef, ok dal cdm - Bonus 100 euro nel 2025 per famiglie monoreddito. Riforma Coesione e decreto Ires-Irpef, ok dal cdm - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che riforma le Politiche di coesione e il decreto legislativo per la Revisione del regime Irpef e Ires. Alla vigilia la..

ISA 2024, approvate con un Decreto del Mef le modifiche. Le nuove istruzioni operative - ISA 2024, approvate con un decreto del Mef le modifiche. Le nuove istruzioni operative - Un decreto del Ministero dell’Economia ha approvato le modifiche agli ISA 2024, che tengono conto dei nuovi scenari macroeconomici.