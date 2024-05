(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono stati alcuni passanti a notare ilsenza vita in via Cremona, zona periferica di, alle 5 del mattino di lunedì 6 maggio. La vittima è undi 36 anni.

(Adnkronos) – Omicidio a Pavia . Un uomo di 36 anni è stato ucciso e il suo corpo abbandonato in strada in viale Cremona. Sul posto sono al lavoro i carabinieri. Il delitto, dalle primissime informazioni, sarebbe avvenuto al culmine di una ...

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 36 anni è stato trovato senza vita in strada a Pavia e sulla morte non si esclude nessuna ipotesi. La vittima, notata da un passante, era sull'asfalto davanti a una villetta indipendente in viale Cremona ...

Uomo trovato morto in strada davanti a una villetta di Pavia: sul corpo nessun segno di violenza - uomo trovato morto in strada davanti a una villetta di pavia: sul corpo nessun segno di violenza - Sono stati alcuni passanti a notare il corpo senza vita in via Cremona, zona periferica di pavia, alle 5 del mattino di lunedì 6 maggio ...

Si spacciano per operai, derubano pensionata e fuggono con i gioielli - Si spacciano per operai, derubano pensionata e fuggono con i gioielli - San Genesio, in due entrano in casa con la scusa di controllare una perdita d’acqua. Poi, scoperti, aggrediscono e spintonano la donna ...

Uomo ucciso a Pavia, sospetti su amico - Necrologie Corriere delle Alpi - uomo ucciso a pavia, sospetti su amico - Necrologie Corriere delle Alpi - La vittima, da quanto si apprende, è di origine centro-americana. Non presenterebbe colpi di arma da fuoco o ferite Il corpo senza vita di un 36enne è stato trovato questa mattina… Leggi ...