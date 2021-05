Per la Festa della Mamma perché non allenarsi insieme ai propri bambini? Un modo originale per celebrare questa ricorrenza coinvolgendo tutta la famiglia in un’attività all’insegna del benessere. Il Fitness Coach Marco Caggiati ha messo a punto un workout perfetto per grandi e piccini (Di venerdì 7 maggio 2021) La Festa della Mamma è un’occasione per rinsaldare il legame madre- figli. In un anno in cui la pandemia ha tenuto tutti forzatamente a casa, imponendo una vita sedentaria, perché non aprofittare di questa giornata per un allenamento che coinvolga anche i bambini? Un’idea divertente e all’insegna del benessere che può (e deve) diventare una sana abitudine. Allenamento Mamma e bambini: 7 esercizi da fare insieme guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 maggio 2021) Laè un’occasione per rinsaldare il legame madre- figli. In un anno in cui la pandemia ha tenuto tutti forzatamente a casa, imponendo una vita sedentaria,non aprofittare digiornata per un allenamento che coinvolga anche i? Un’idea divertente edelche può (e deve) diventare una sana abitudine. Allenamento: 7 esercizi da fareguarda le foto ...

Advertising

virginiaraggi : Per la Festa dei Lavoratori, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, abbiamo reso omaggio al monu… - Quirinale : #1maggio, #Mattarella: Stiamo attraversando un passaggio stretto e difficile. Per questa ragione la festa di oggi r… - ClaMarchisio8 : Buona festa del lavoro a voi che lavorate il doppio per guadagnare meno, tenete unite le famiglie, e avete la respo… - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: 07/05/1664 - Al via la festa di 7 giorni di Luigi XIV di Francia per inaugurare la reggia di Versailles - salvatorecozza1 : RT @scar15385: Hanno aspettato 11 anni per rivincerlo, stadi chiusi, niente festa e dopo 3 giorni il cinese annuncia che sbaraccano. In pra… -