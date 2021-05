Oroscopo Vergine del giorno: previsioni del giorno 07/05/2021 (Di venerdì 7 maggio 2021) Come vanno i rapporti con le persone a te care? Con Plutone in transito nella tua casa dell’amore e del divertimento, probabilmente hai attraversato delle profonde trasformazioni. Potresti aver affrontato una perdita che ti ha permesso di liberarti da una relazione potenzialmente tossica e di creare lo spazio per trovarne una più sana. Questo processo ti ha rafforzato e aiutato a riconnetterti con te stessa, ma è stato sicuramente molto impegnativo. Plutone resterà retrogrado fino a ottobre e questo probabilmente ti porterà un po’ di sollievo. Sfrutta questo periodo per diventare più forte in vista della prossima fase. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021) Come vanno i rapporti con le persone a te care? Con Plutone in transito nella tua casa dell’amore e del divertimento, probabilmente hai attraversato delle profonde trasformazioni. Potresti aver affrontato una perdita che ti ha permesso di liberarti da una relazione potenzialmente tossica e di creare lo spazio per trovarne una più sana. Questo processo ti ha rafforzato e aiutato a riconnetterti con te stessa, ma è stato sicuramente molto impegnativo. Plutone resterà retrogrado fino a ottobre e questo probabilmente ti porterà un po’ di sollievo. Sfrutta questo periodo per diventare più forte in vista della prossima fase. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

