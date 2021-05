Panchina Real Madrid, futuro incerto per Zidane: Allegri al suo posto? (Di giovedì 6 maggio 2021) Zinedine Zidane con ogni probabilità lascerà il Real Madrid in estate: ecco il possibile scenario sulla Panchina dei blancos futuro incerto per Zinedine Zidane sulla Panchina del Real Madrid: ecco la situazione del tecnico francese. Nella lista dei candidati di Florentino Perez, in caso di nuovo divorzio con ‘Zizou’, figurerebbero Raul (tecnico del Castilla), Gallardo (attualmente al River Plate) e Massimiliano Allegri come scrive la testata Fichajes.net. Sia il mister livornese che Zidane sono accostati alla Juventus in caso di ribaltone in Panchina con l’allontanamento di Pirlo. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Zinedinecon ogni probabilità lascerà ilin estate: ecco il possibile scenario sulladei blancosper Zinedinesulladel: ecco la situazione del tecnico francese. Nella lista dei candidati di Florentino Perez, in caso di nuovo divorzio con ‘Zizou’, figurerebbero Raul (tecnico del Castilla), Gallardo (attualmente al River Plate) e Massimilianocome scrive la testata Fichajes.net. Sia il mister livornese chesono accostati alla Juventus in caso di ribaltone incon l’allontanamento di Pirlo. CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

