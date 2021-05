Omicidio Cerciello Rega, ergastolo per Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Hjorth (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo quasi due anni dai fatti e oltre quaranta udienze, si chiude il processo sull’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Per quei fatti, nel procedimento celebrato all’interno dell’aula bunker di Rebibbia, i due giovani statunitensi Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale Christian Hjorth sono stati dichiarati colpevoli e per questo condannati entrambi all’ergastolo dai giudici della Corte d’Assise di Roma. Una vicenda terrificante dove a far letteralmente rabbrividire sono i dettagli che, col procedere delle indagini, si sono accumulati sempre più. “La morte di Cerciello è una conseguenza diretta di quanto hanno compiuto entrambi i due americani che sono responsabili dell’Omicidio” ha spiegato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo quasi due anni dai fatti e oltre quaranta udienze, si chiude il processo sull’del carabiniere Mario. Per quei fatti, nel procedimento celebrato all’interno dell’aula bunker di Rebibbia, i due giovani statunitensi LeeChristiansono stati dichiarati colpevoli e per questo condannati entrambi all’dai giudici della Corte d’Assise di Roma. Una vicenda terrificante dove a far letteralmente rabbrividire sono i dettagli che, col procedere delle indagini, si sono accumulati sempre più. “La morte diè una conseguenza diretta di quanto hanno compiuto entrambi i due americani che sono responsabili dell’” ha spiegato ...

