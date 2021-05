Zuppa di Porro del 5 maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zuppa di Porro. Per me la notizia di giornata è la stravittoria della destra a Madrid. Ne parlano in pochi. Bene e analitico Cazzullo. Per il resto tutti puntano, tipo Corseraonline: Estremisti sdoganati. Sapete cosa è sdoganato l’unica sindaca di una grande città europea contro Lockdown. Draghi vuole il pass per gli sranieri, nel frattempo che famo co sto coprifuoco? Gran casino giustizia, indagato il pm di Milano e Bonini contro il cdx che chiede intervento Quirinale. Report sfottuto dal micidiale Ferrrara, ma cavolo le prime quaranta righe non le capisce nenache l’AI di Google. Ddl Zan e utero in affitto, ne parla Belpi. Biancaneva può denunciare il principe che la bacia a tradimento. Sblocco sfratti a metà. La morte sul Lavoro di Luana, giovane mamma. #rassegnastampa5maggio L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 maggio 2021)di. Per me la notizia di giornata è la stravittoria della destra a Madrid. Ne parlano in pochi. Bene e analitico Cazzullo. Per il resto tutti puntano, tipo Corseraonline: Estremisti sdoganati. Sapete cosa è sdoganato l’unica sindaca di una grande città europea contro Lockdown. Draghi vuole il pass per gli sranieri, nel frattempo che famo co sto coprifuoco? Gran casino giustizia, indagato il pm di Milano e Bonini contro il cdx che chiede intervento Quirinale. Report sfottuto dal micidiale Ferrrara, ma cavolo le prime quaranta righe non le capisce nenache l’AI di Google. Ddl Zan e utero in affitto, ne parla Belpi. Biancaneva può denunciare il principe che la bacia a tradimento. Sblocco sfratti a metà. La morte sul Lavoro di Luana, giovane mamma. #rassegnastampa5L'articolo proviene da Nicola

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro Porro: "Un nuovo scandalo nel Csm tra i magistrati, che come sempre..." Nicola Porro, vice - direttore de IL Giornale, ha parlato in questi termini nel corso della sua quotidiana Zuppa di Porro: 'Un nuovo scandalo nel Csm tra i magistrati che come sempre coinvolge anche i giornalisti. Sallusti dice che è solo l'ultimo capitolo del 'sistema' mentre Belpietro si pone alcuni ...

Zuppa economica con Leopoldo Gasbarro e Gian Luca Comandini https://youtu.be/4ixI7t1uj5A La nostra zuppa di Porro economica questa sera su Bitcoin e Blockchain. Con Leopoldo Gasbarro e Gian Luca Comandini.

