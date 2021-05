Niente di nuovo sul fronte occidentale: la prima foto del remake Netflix con Daniel Brühl (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le riprese di Niente di nuovo sul fronte occidentale, con Daniel Brühl, sono in corso in Repubblica Ceca, ecco la prima foto dal set del film Netflix. Dalla Repubblica Ceca arriva la prima foto dal set del remake di Niente di nuovo sul fronte occidentale, pellicola bellica prodotta da Netflix e interpretata da Daniel Brühl. Deadline ha diffuso la foto anticipando le novità sulla pellicola in lavorazione. Edward Berger dirige il film anti-bellico girato in lingua inglese e tedesca, ispirato al romanzo di Erich Maria Remarque. All Quiet on the Western ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le riprese didisul, con, sono in corso in Repubblica Ceca, ecco ladal set del film. Dalla Repubblica Ceca arriva ladal set deldidisul, pellicola bellica prodotta dae interpretata da. Deadline ha diffuso laanticipando le novità sulla pellicola in lavorazione. Edward Berger dirige il film anti-bellico girato in lingua inglese e tedesca, ispirato al romanzo di Erich Maria Remarque. All Quiet on the Western ...

