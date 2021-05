Giudici di Cagliari respingono il ricorso di Crimi | vacante la guida politica del M5s?

MarceVann : RT @fattoquotidiano: La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come leader… - EzioRocchiBalbi : RT @Antongiulio2: La paura dei Giudici: un liceo di Cagliari più coraggioso dei media, del Parlamento e del Presidente della Repubblica htt… - Antongiulio2 : La paura dei Giudici: un liceo di Cagliari più coraggioso dei media, del Parlamento e del Presidente della Repubbli… - cartasardigna : RT @PManinchedda: LA PAURA DEI GIUDICI: UN LICEO DI CAGLIARI PIÙ CORAGGIOSO DEI MEDIA, DEL PARLAMENTO E DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ha… - sardegna_e : RT @PManinchedda: LA PAURA DEI GIUDICI: UN LICEO DI CAGLIARI PIÙ CORAGGIOSO DEI MEDIA, DEL PARLAMENTO E DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudici Cagliari

Da un lato i, dall'altro l'Associazione Rousseau: per il Movimento 5 stelle senza pace un'altra giornata di passione. Ala Corte d'Appello respinge come inammissibile il reclamo del capo politico ...La vicenda è quella della consigliera regionale espulsa a firma proprio dell'allora reggente ma con il suo mandato scaduto ed era stato votata su Rousseau una leadership di 5 persone. Ma il Movimento .Respinto ricorso contro la nomina del "curatore". "Assurdo che un soggetto privato possa bloccare il movimento". Rousseau: non hanno un capo ...A Cagliari la Corte d'Appello respinge come inammissibile il reclamo del capo politico reggente Vito Crimi contro la nomina di un "curatore speciale". E sul fronte ...