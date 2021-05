Covid | M5s Europa | ' ora anche commissione Ue dica sì a liberalizzazione vaccini'

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Ringraziamo l'ambasciatrice Tai per la coraggiosa decisione di schierare gli Usa dalla parte giusta della storia. Adessolaeuropea, come abbiamo già chiesto, deve dire sì alladei brevetti dei. Solo uniti e solidali sconfiggeremo questa pandemia". Così M5Ssu twitter.

A fine giornata è Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura in quota, a riassumere l'aria ... allentamento del coprifuoco e isole italianefree così da incentivare il turismo anche dall'...Bisognava dare l'idea concreta di una ripartenza, dopo l'emergenza, sostenendo la promozione ... "Libereremo la Sicilia dal governo Musumeci" ? Barbagallo: "Avanti nell'intesa cone forze ...Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Ringraziamo l’ambasciatrice Tai per la coraggiosa decisione di schierare gli Usa dalla parte giusta della storia. Adesso anche la commissione europea, come abbiamo già chie ...Salvini alza la posta e chiude l'abolizione dell'orario di rientro a casa. I governatori vogliono i tavoli dei ristoranti anche al chiuso ...