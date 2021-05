Chelsea Real Madrid 1-0 LIVE: blues pericolosi con Mount (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra Chelsea e Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Stamford Bridge”, Chelsea e Real Madrid si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Chelsea Real Madrid 0-0 MOVIOLA 53? Chelsea pericoloso – Mount scambia il pallone con Werner e davanti a Courtois manda alto di poco. 47? Chelsea pericoloso – Traversa di Havertz con un colpo di testa 36? Real pericoloso – Cross morbido in area di rigore per l’inserimento di Benzema, che di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Allo Stamford Bridge, il match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Stamford Bridge”,si affrontano nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 53?pericoloso –scambia il pallone con Werner e davanti a Courtois manda alto di poco. 47?pericoloso – Traversa di Havertz con un colpo di testa 36?pericoloso – Cross morbido in area di rigore per l’inserimento di Benzema, che di ...

YvanGoSlow24 : Vi vedo troppo concentrati su Chelsea-Real. Alle 22:15 si gioca Rio Ave-Sporting Libsona e basta un punto ai bianco… - ghevinc : Il #Chelsea non è niente male. Un po impreciso sottoporta, ma non male davvero. Se non si suicida contro il Real in… - ZZiliani : Al pronti-via del secondo tempo #Havertz sfiora il 2-0 colpendo la traversa (la seconda, sulla prima aveva ribattut… - realpeppons : Il Chelsea sta sprecando troppo. Il Real in un amen può ribaltarla. Ci sono tempo e spazio... #CHERMA #UCL - juvepeterFF : Il Chelsea sta letteralmente mettendo sotto il Real ma tante occasioni sprecate #ChelseaRealMadrid -