Estate 2021: il 66% degli italiani opterà per il turismo di prossimità

MILANO – L'aumento dello smart working ha determinato una crescita della propensione a programmare un viaggio che consenta anche di lavorare nell'ambito della vacanza. Ma non necessariamente un viaggio a lungo raggio. Molti, al contrario, optano per un turismo di prossimità, soprattutto gli uomini (72%), coloro che sono infedeli (72%) e coloro che vivono nel Centro (68%) e Sud Italia (80%) e nelle Isole (73%). Il sondaggio è stato realizzato nel mese di aprile da Incontri-ExtraConiugali.com — il principale sito di incontri extraconiugali in Italia — in modalità Computer Assisted Telephone Interviewing su un campione di 4.000 persone maggiorenni. «I risultati evidenziano la fotografia di un nuovo turismo in cui vi è la tendenza a privilegiare le mete poco frequentate (undertourism) e nel contempo la formula ibrida vacanza-lavoro»,

