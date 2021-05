Tutti gli appuntamenti beauty di maggio 2021 | tra raccolte fondi | nuove aperture e un solare premiato per la sua attenzione all' ambiente

(Di lunedì 3 maggio 2021) Torna l’appuntamento con l’agendadi iO Donna, che ogni mese segnala iniziative,e news imperdibili dal mondo della bellezza e dalle aziende sempre più impegnate verso l’e il sociale. Tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparate in questo. Leggi anche › L’agendadi AprileL’agendadi: Guerlain per le api Guerlain rinnova il suo impegno a favore delle api in occasione del World Bee Day e della Giornata Internazionale della Biodiversità, rispettivamente il 20 e il 22. L’obiettivo è una raccolta ...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Giorgiolaporta : Se la #Rai è ancora la casa di tutti, lancio una proposta: diamo gli stessi minuti nella stessa fascia oraria di… - FontanaPres : Stasera Palazzo Lombardia verrà illuminato con i colori della #FCInter, che oggi ha conquistato con merito il suo 1… - Evacchi92 : RT @BLACKMAGE90: La Nike ringrazia Salvini: pare che sia stato lui il solo a notare il cappello di Fedez mentre tutti gli altri ascoltavano… - ingrid_perrod : @ferrazza A Napoli mi viene in mente la morte di Maradona, a Firenze gli uktràs fuori dal campo di allenamento e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli

...Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perdertiarticoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta dello Sport. Vai ai ...La vittoria è però sempre globale: questo è un grandissimo gruppo,si sacrificano". Nella ... Ha sentito Zanetti? "Sìho mandato un messaggio dopo la partita di Crotone , era molto felice. ...L’Europeo dell’Italia parte già oggi. Via alla prima convocazione del ct Mancini: quella per le vaccinazioni. Allo Spallanzani di Roma un gruppo, a Milano, all’Humanitas, ...Sotto accusa lo stile di vita della fidanzata, ribattezzata Carrie Antoinette, che “ha gusti da champagne, ma entrate da aranciata”. Labour in recupero nei sondaggi in vista del SuperThursday ...