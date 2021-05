Vaccini, dalle 18 di sabato primo maggio prenotazioni aperte alle persone fragili dai 16 ai 49 anni (Di sabato 1 maggio 2021) dalle ore 18 di oggi, sabato primo maggio, anche le persone fragili dai 16 ai 49 anni, in possesso di un’esenzione per patologia, potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19. C’è un elenco delle esenzioni per patologia previste sulla pagina dedicata, cliccando su ‘vaccinazioni persone tra i 59 e i 16 anni con patologie. Rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie già in corso. Ecco come fare: Prenotazione online dalle ore 18 del 1 maggio: www.prenotazioneVaccinicovid.regione.lombardia.it In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità: tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 maggio 2021)ore 18 di oggi,, anche ledai 16 ai 49, in possesso di un’esenzione per patologia, potranno prenotare la vaccinazione anti Covid-19. C’è un elenco delle esenzioni per patologia previste sulla pagina dedicata, cliccando su ‘vaccinazionitra i 59 e i 16con patologie. Rimane sempre attiva la prenotazione per le altre categorie già in corso. Ecco come fare: Prenotazione onlineore 18 del 1: www.prenotazionecovid.regione.lombardia.it In alternativa è possibile utilizzare le seguenti modalità: tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera ...

