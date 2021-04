Vaccino Moderna, varianti, efficacia e futura terza dose: il punto del Capo della Ricerca (Di venerdì 30 aprile 2021) I vaccini funzionano contro le varianti Covid? È una domanda da cui passa buona parte della definizione del futuro prossimo. L'idea che, in qualche modo, possa emergere alla fine una variante resistente ai vaccini è un'ipotesi molto più negativa di quanto non lo sia la semplice emersione di una mutazione. La buona notizia è che la scienza è quanto mai attiva nella Ricerca di contromisure adeguate e pare avere tutte le carte in regola per farsi trovare pronta a qualsiasi evenienza. Vaccino Moderna e varianti, il punto della situazione Sulla base della necessità di vederci più chiaro diventa molto interessante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera (edizione 30 aprile 2021) ad Andrea Carfì, ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 aprile 2021) I vaccini funzionano contro leCovid? È una domanda da cui passa buona partedefinizione del futuro prossimo. L'idea che, in qualche modo, possa emergere alla fine una variante resistente ai vaccini è un'ipotesi molto più negativa di quanto non lo sia la semplice emersione di una mutazione. La buona notizia è che la scienza è quanto mai attiva nelladi contromisure adeguate e pare avere tutte le carte in regola per farsi trovare pronta a qualsiasi evenienza., ilsituazione Sulla basenecessità di vederci più chiaro diventa molto interessante un'intervista rilasciata al CorriereSera (edizione 30 aprile 2021) ad Andrea Carfì, ...

