“Sono ossessionata da lui” La confessione di Ilary Blasi arriva all’Isola dei famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Quest’anno l’Isola deinon sta riscontrando il successo sperato in fatto di ascolti. Il reality show che mette alla prova i naufraghi, alle prese con la sopravvivenza nell’isola deserta di Cayo Cochinos, non decolla e anche la puntata andata in onda giovedì 29 aprile ha registrato 2.871.000 spettatori pari al 16,5% di share, in linea con la puntata del 26 aprile. Numeri che di certo non soddisfano Mediaset e la stessa, che al debutto della nuova edizione dell’Isola deiaveva portato a casa 3,6 milioni di telespettatori. L’edizione 2021,ta dopo lo stop di un anno a causa della pandemia da Covid-19, fatica a carburare e alla tredicesima puntata è stata battuta dalla concorrenza. Non è bastato neanche l’effetto Ignazio Moser a dare una mano....