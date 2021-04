Jurnee Smollett protagonista del thriller Lou per Netflix

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono passati un paio d’anni da quando ci sono stati aggiornamenti su Lou di Bad Robot, ma Deadline ha riferito che(Lovecraft Country) si è unito al film sia comeche come produttore esecutivo. Si unisce ad Allison Janney (mamma) nel film per. Qual è la trama di Lou? “Una giovane ragazza è stata rapita. Sua madre, senza altra scelta, si allea con la misteriosa donna anziana della porta accanto per dare la caccia al rapitore – un viaggio nella natura selvaggia che metterà alla prova i loro limiti e svelerà oscuri e scioccanti segreti del loro passato”. Cast tecnico La sceneggiatura è stata scritta da Maggie Cohn (American Crime Story) e sarà diretta da Anna Foerster (Underworld: Blood Wars). J.J. di Bad Robots Abrams, Jon Cohen e Hannah Minghella stanno producendo il film ...

Jurnee Smollett, recentemente tra le star della serie Lovecraft Country, sarà la protagonista di Lou, un nuovo film in cui reciterà accanto ad Allison Janney. L'attrice premio Oscar sarà coinvolta nel progetto.