Incidente stradale a Fondi tra due auto sulla Appia - muore un 33enne e 5 persone finiscono in ospedale

La scorsa notte a Fondi (LT), i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT), sono intervenuti su richiesta della Centrale Operativa in merito ad un Incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in via Appia. L’autovettura guidata da un uomo classe 91 residente a Terracina, nel percorrere la ... Continua a leggere>>