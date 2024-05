Perché la Terra continua a ricevere messaggi laser dallo Spazio | arrivano da milioni di chilometri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 5 maggio 2024) Ad aprile laha ricevuto un pacchetto di dati attraverso un raggioche proveniva da 226di distanza, nelloprofondo. Si tratta dell'ultimo esperimento di Psyche, una sonda inviata nella Nasa alla fine del 2023 per studiare l'asteroide 16 Psyche. Durante il suo viaggio nello, la sonda Psyche sta studiando sistemi di comunicazione che in futuro saranno fondamentali per l'esplorazione spaziale.