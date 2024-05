Ultim’ora Napoli - guai per Calzona | Kvara a parte e infortunio per un altro attaccante!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 5 maggio 2024) Ultimo allenamento all’SSCN Konami Training Center prima dellanza per Udine. Le news sugli infortunati in casa. In quel di Castel Volturno si corre verso una nuova tappa di campionato, tanto cara quanto dolorosa. Ilscenderà infatti in campo lunedì sera contro l’Udinese, sul terreno di gioco in cui gli azzurri si laurearono Campioni d’Italia appena un anno fa. Un ricordo ancora vivo nelle menti deinopei, sporcato però indelebilmente dalla pessima stagione condotta quest’anno dal club campano. Riprendersi là dove si trionfò lo scorso anno diventa dunque l’ultima speranza per i tifosi del, sopraggiunti dal comunicato odierno circa la seduta d’allenamento e sulle condizioni degli infortunati. Udinese-, confermate parecchie assenze per ...