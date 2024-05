Sassuolo-Inter 1-0 - cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 5 maggio 2024)1-0 ferma tantissimipositivi per la squadra che due settimane fa ha vinto lo scudetto. E, di contro, conferma come i neroverdi siano una bestia nerissima.1-0, le curiosità statistiche della partita ZERO – I punti conquistati dall’contro il. I neroverdi, oltre a essere l’unica squadra che non ha mai perso in Serie A contro la capolista, sono anche l’unica che ha vinto entrambe le partite. DUE – Le vittorie su due delcontro l’in questa stagione, contando anche l’1-2 dell’andata il 27 settembre. Da quando i neroverdi sono in Serie A, stagione 2013-2014, è la terza volta dopo il 2015-2016 (0-1 e 3-1) e il 2017-2018 (1-0 e 1-2). SETTE – Le ...