Mi sono pentito di aver fatto politica - ne ho avuto solo del male | la confessione di Enrico Montesano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Se il tempo potesse tornare indietro,non avrebbe ceduto alla “tentazione della“. Un pentimento amaro confessato dall’attore durante la puntata di “Ciao Maschio” in onda su Rai 1. “Resisterei alla tentazione di soddisfare la curiosità. Midila fatta – ha dichiarato– perché me ne è venutodel. Forse ho dispiaciuto anche quelli che non la pensavano come me, io mi ero illuso perché pensavo di fare qualcosa di buono e di bello per il mio Paese”. Un’esperienza breve ma deludente, quella dinel mondo della. Eletto parlamentare europeo nel 2004 con la lista di Forza Italia, si dimise dopo soli 22 ...