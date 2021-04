Si suicida buttandosi da un palazzo ma atterra su una 29enne e la uccide: illeso il fidanzato con il quale stava passeggiando (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è lanciato da un parcheggio sopraelevato con l’obiettivo di togliersi la vita ed è atterrato sopra una ragazza di 29 anni: lei è morta schiacciata dal suo peso, lui è deceduto ore dopo in ospedale. Siamo a San Diego e il suicidio-omicidio è accaduto domenica sera 25 aprile davanti a una folla di passanti increduli. Immediato l’arrivo dei soccorsi che non è servito: Taylor Kahle, 29 anni, è morta sul posto davanti agli occhi del fidanzato. La coppia aveva cenato in un ristorante vicino e stavano camminando quando l’uomo è piombato addosso a Taylor. Nessuna conseguenza fisica per il fidanzato che è rimasto in stato di choc. L’uomo che si è buttato è morto qualche ora dopo in ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è lanciato da un parcheggio sopraelevato con l’obiettivo di togliersi la vita ed èto sopra una ragazza di 29 anni: lei è morta schiacciata dal suo peso, lui è deceduto ore dopo in ospedale. Siamo a San Diego e il suicidio-omicidio è accaduto domenica sera 25 aprile davanti a una folla di passanti increduli. Immediato l’arrivo dei soccorsi che non è servito: Taylor Kahle, 29 anni, è morta sul posto davanti agli occhi del. La coppia aveva cenato in un ristorante vicino eno camminando quando l’uomo è piombato addosso a Taylor. Nessuna conseguenza fisica per ilche è rimasto in stato di choc. L’uomo che si è buttato è morto qualche ora dopo in ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

FQMagazineit : Si suicida buttandosi da un palazzo ma atterra su una 29enne e la uccide: illeso il fidanzato con il quale stava pa… - SleeplessOwl_ : Ma questo non lo consideriamo suicidio, vero? Perché non é che uno si suicida buttandosi in un fiume senza testa, e… - Anto202016 : RT @il_brigante07: BresciaToday: Terribile tragedia in castello: uomo si suicida buttandosi da una torre. - il_brigante07 : BresciaToday: Terribile tragedia in castello: uomo si suicida buttandosi da una torre. -