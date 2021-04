Samsung e la tassa di successione da 9 miliardi: ecco l'immenso patrimonio di famiglia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Costeranno poco meno di 9 miliardi di euro - 12.000 miliardi di won coreani - le tasse di successione degli eredi del gruppo Samsung , dopo la scomparsa, lo scorso ottobre del patriarca Lee Kun - hee . Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Costeranno poco meno di 9di euro - 12.000di won coreani - le tasse didegli eredi del gruppo, dopo la scomparsa, lo scorso ottobre del patriarca Lee Kun - hee .

Advertising

fattoquotidiano : Tassa di successione da record in Corea del Sud, 11 miliardi dagli eredi del presidente di Samsung - qn_giorno : #Samsung e la tassa di successione da 9 miliardi: ecco l'immenso patrimonio di famiglia - Italia_Notizie : Samsung, tassa da 9 miliardi sull’eredità: gli eredi donano Dalì e Picasso per lo sconto dal fisco - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Tassa di successione da record in Corea del Sud, 11 miliardi dagli eredi del presidente di Samsung - LN7373 : RT @Corriere: Samsung, tassa da 9 miliardi sull’eredità: gli eredi donano i Dalì e i Picasso per lo sconto dal fisco -