Bollettino covid e vaccinazioni: in Liguria 370 nuovi positivi, 62 in provincia di Savona (Di venerdì 23 aprile 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di venerdì 23 aprile 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 aprile 2021) Ecco l’aggiornamen… - maurocarafa31 : RT @TgrRaiMolise: #Contagi in risalita, ma nessun morto. Questo il bilancio dell'ultimo #bollettino #Covid della Asrem. Gli attualmente pos… - zazoomblog : Bollettino Covid di venerdì 23 aprile: 342 morti e 14.761 casi in più. Calano ancora positivi e ricoverati -… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #Contagi in risalita, ma nessun morto. Questo il bilancio dell'ultimo #bollettino #Covid della Asrem. Gli attualmente pos… - TgrRaiMolise : #Contagi in risalita, ma nessun morto. Questo il bilancio dell'ultimo #bollettino #Covid della Asrem. Gli attualmen… -