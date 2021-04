Napoli-Lazio 5-2: Insigne incanta, biancocelesti mai domi (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli travolge la Lazio al Maradona. Gattuso saluta i biancocelesti e si rilancia nella corsa Champions League Il Napoli continua il suo strepitoso periodo di fiducia e dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro trova tre punti preziosissimi nello scontro diretto per l’Europa contro la Lazio. La partita Prima frazione di gioco scoppiettante allo stadio Maradona di Napoli. Gli azzurri aprono subito le marcature al minuto 7 con il capitano Lorenzo Insigne che trasforma magistralmente un rigore causato da Milinkovic Savic. Al minuto 12 raddoppia Politano dopo un dribbling dilagante sull’out di sinistra che si conclude con una rasoiata precisa sul primo palo. Pochi minuti dopo i biancocelesti hanno da recriminare per un palo colpito da ... Leggi su zon (Di giovedì 22 aprile 2021) Iltravolge laal Maradona. Gattuso saluta ie si rilancia nella corsa Champions League Ilcontinua il suo strepitoso periodo di fiducia e dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro trova tre punti preziosissimi nello scontro diretto per l’Europa contro la. La partita Prima frazione di gioco scoppiettante allo stadio Maradona di. Gli azzurri aprono subito le marcature al minuto 7 con il capitano Lorenzoche trasforma magistralmente un rigore causato da Milinkovic Savic. Al minuto 12 raddoppia Politano dopo un dribbling dilagante sull’out di sinistra che si conclude con una rasoiata precisa sul primo palo. Pochi minuti dopo ihanno da recriminare per un palo colpito da ...

