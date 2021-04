(Di giovedì 22 aprile 2021)- In attesa dei due posticipi della 32ª giornata (- Atalanta e Napoli - Lazio) in programma stasera sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo di Serie A dopo le gare giocate tra ...

Advertising

forzaroma : #Cagliari, #Nainggolan squalificato: salta la Roma #ASRoma - sportli26181512 : Nainggolan squalificato: salta Cagliari-Roma: In attesa dei posticipi sono arrivate le decisioni del Giudice sporti… - CentotrentunoC : Verso #CagliariRoma ???? #Semplici guarda alla sfida contro i giallorossi partendo dal primo vero dubbio: con… - TV7Benevento : Calcio. Cagliari, ora la salvezza è a 3 punti. Domenica contro la Roma mancherà Nainggolan, squalificato... - zazoomblog : Serie A ultime dai campi LIVE: Nainggolan squalificato con la Roma - #Serie #ultime #campi #LIVE: -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan squalificato

Si tratta di Radja( Cagliari ), Filip Djuricic ( Sassuolo ), Giacomo Bonaventura ( Fiorentina ), Stefano Sturaro ( Verona ) e Ivan Radovanovic ( Genoa ), tutti diffidati e arrivati alla ...Il difensore del Genoa, già diffidato e ammonito contro il Benevento, è statoper una giornata. Un turno di stop anche a Bonaventura (Fiorentina), Duricic (Sassuolo),(...ROMA, 22 APR - Cinque giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per una giornata in relazione alle partite della 32/a giornata del campionato di serie ...CAGLIARI NAINGGOLAN ROMA – Radja Nainggolan è stato ammonito nel corso della sfida tra Cagliari e Udinese (vinta per 1-0 dai sardi). Il ‘Ninja’, era diffidato e salterà quindi la prossima partita di c ...