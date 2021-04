Avete mai visto Mara Maionchi da giovane? Irriconoscibile, la [FOTO] ha infuocato i social, ma è davvero lei? (Di giovedì 22 aprile 2021) Mara Maionchi spegne oggi 80 candeline. La produttrice discografica e conduttrice dalla risata contagiosa è uno dei volti più amati della tv. Priva di filtri, ha fatto di questa sua caratteristica il suo punto di forza. Grandissima talent scout, che ha “scoperto”, tra gli altri, Gianna Nannini e Tiziano Ferro, ha intrapreso anche un’ottima carriera … L'articolo Avete mai visto Mara Maionchi da giovane? Irriconoscibile, la FOTO ha infuocato i social, ma è davvero lei? proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 aprile 2021)spegne oggi 80 candeline. La produttrice discografica e conduttrice dalla risata contagiosa è uno dei volti più amati della tv. Priva di filtri, ha fatto di questa sua caratteristica il suo punto di forza. Grandissima talent scout, che ha “scoperto”, tra gli altri, Gianna Nannini e Tiziano Ferro, ha intrapreso anche un’ottima carriera … L'articolomaida, laha, ma è? proviene da Velvet Gossip.

