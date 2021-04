Ulisse, Il piacere della scoperta streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Ulisse, Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela che torna per un nuovo viaggio nella cultura e nelle bellezze del nostro Paese con cinque puntate inedite. Il primo appuntamento di stasera – 21 aprile – è dedicato al Natale di Roma, la Città eterna che secondo la tradizione sarebbe stata fondata il 21 aprile 753 a.C. dove vedere la prima puntata di Ulisse Il piacere della scoperta in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, Il, il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela che torna per un nuovo viaggio nella cultura e nelle bellezze del nostro Paese con cinque puntate inedite. Il primo appuntamento di stasera – 21 aprile – è dedicato al Natale di Roma, la Città eterna che secondo la tradizione sarebbe stata fondata il 21 aprile 753 a.C.ladiIlintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Il programma, come ...

Advertising

ParcoColosseo : Il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la Colonna Traiana. Tutto in una notte con #Ulisse in… - lifestyleblogit : Ulisse, il piacere della scoperta: la puntata del 21 aprile - - 392_ancellotti : Torna ''Ulisse, il piacere della scoperta'', con Alberto Angela - playblogtv : Playblogtv®?: Alberto Angela torna con Ulisse, il piacere della ... - alessandralat10 : RT @ParcoColosseo: Il Colosseo, il Palazzo imperiale di Domiziano sul Palatino, la Colonna Traiana. Tutto in una notte con #Ulisse in onda… -